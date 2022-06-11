شاهد.. مسن بالحرم النبوي يبهر الجميع بتحدثه 10 لغات

محمد بن مسعود - الدمام - المناطق ـ أحمد حماد

نشر ‏اليوتيوبر البحريني “عمر فاروق”، اليوم، مقطع فيديو وثق من خلاله لقاءه برجل في الحرم النبوي، يتحدث 10 لغات ويروي الآلاف من القصص والمواقف.

وظهر ـ في الفيديو ـ الرجل المسن، وهو يتحدث مع المتواجدين بأكثر من لغة منها “الهندية، الروسية، الفارسية، التركية، الفرنسية”.

وأوضح الرجل أنه يتواجد في الحرم منذ أكثر من 63 عامًا، حيث جلس يعلم الناس أمور دينهم.