محمد بن مسعود - الدمام - مع ارتفاع درجات الحرارة .. أعراض هبوط الدورة الدموية

مع ارتفاع درجات حرارة الطقس بشدة، تزداد فرص الإصابة بهبوط الدورة الدموية، نتيجة للتعرض لأشعة الشمس وارتفاع الرطوبة والحرارة، التي تؤثر على تدفق الدم الغني بالأكسجين في الأوعية الدموية.

ووفقا للتقرير المنشور عبر موقع “webmed” سنتعرف على أبرز النصائح الصحية لتجنب التعرض والإصابة بالهبوط في الدورة الدموية، ولكن في البداية يجب التعرف على أعراض هبوط الدورة الدموية، وهي:

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-الإرهاق الشديد.

-الدوخة.

-زغللة العين.

-شحوب البشرة.

-الشعور بتنميل في أطراف الجسم.

-الصداع.

زيادة ضربات القلب.

-قد يتعرض البعض للإغماء.

وقدم التقرير، العديد من النصائح الصحية للوقاية من هبوط الدورة الدموية في ظل ارتفاع درجات الحرارة، ومنها:

-أكثر من تناول الماء، لأنها تساعد بشكل ملحوظ على تحسن عملية تدفق الدم في الجسم، وأيضا امداد الجسم بالسوائل التي تساعد في جعله يحافظ على توازنه.

-عند النزول في ساعات الشمس، تجنب التعرض لأشعة الشمس بشكل مباشر، حتى لا تصاب بهبوط الدورة الدموية.

-في المساء وبعد كسر الحر، يمكنك ممارسة التمارين الرياضية التي من دورها الحفاظ على تنشيط الدورة الدموية بالجسم.

-الإقلاع عن التدخين يعد من أهم النصائح لإمداد الجسم بالأكسجين الذي يساعد للوصول للأوعية الدموية المختلفة.

-من أهم النصائح التي يجب القيام بها، هي تناول أطعمة صحية، تتكون من الفواكه والخضراوات، لأنها تساهم بشكل كبير في إمداد الجسم بالعناصر الغذائية التي يحتاجها، وتساعد على وصول الأكسجين للجسم.