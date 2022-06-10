أسرع طائرة في العالم تحطّ في فيلم «توب غان»

محمد بن مسعود - الدمام - نجاح منقطع النظير شهده فيل «توب غان، مافريك» للنجم الأمريكي توم كروز، الذي أمتع الجماهير بمناورات جوية مذهلة، وأثار التساؤلات حول الطائرة «الخرافية» الأسرع في العالم.

وخلال فيلم توب غان، ظهرت طائرة مذهلة بسرعة فائقة، اعتبرها العديد من الخبراء طائرة شركة لوكهيد مارتن المنتظرة، وفقا لمقع «درايف».

وفي عدد من المشاهد الأخاذة في فيلم القتال الجوي، ظهرت طائرة انسيابية التصميم، برأس مدبب، تحلق في السماء بسرعة صاروخية.

وقال خبراء الطيران إن الطائرة العسكرية التي ظهرت في الفيلم، هي طائرة «إس آر 72 دارك ستار» التي أعلنت لوكهيد مارتن عن خطة لها قبل 9 أعوام، ولم يعلن أي شيء عنها بعد ذلك.

وتُعد «دارك ستار» خليفة طائرة لوكهيد مارتن «إس آر 71 بلاك بيرد» التي كانت تُعد الطائرة الأسرع بالعالم، واستخدمت لأغراض المراقبة والأمن، وتم إنهاء خدماتها في 1998، بسبب التكاليف الباهظة لها مقارنة بتحقيق الفائدة المرجوة.

وتُعد «إس آر 72 دارك ستار» أسرع طائرة في العالم، إذ من المقرر أن تفوق سرعة الصوت بستة مرات.