الجمهور على موعد مع «ميسي» في مسلسل كوميدي

محمد بن مسعود - الدمام - في مفاجأة ينتظرها محبو الأسطورة الأرجنتيني ليونيل ميسي، بدأ لاعب كرة القدم الأشهر، التحضيرات للمشاركة كضيف شرف في مسلسل أرجنتيني معروف اسمه «لوس بروتيكتوريس» أو «الحماة».

تدور قصة المسلسل الكوميدي، حول 3 وكلاء أعمال في كرة القدم، يعانون من أزمة مادية، ويقررون الاتحاد معًا رغم عداوتهم لتجنب الإفلاس، قبل أن يدخل «نجم كبير» في المشهد، يتقاتلون للحصول عليه.

فيما صور ميسي مشهدًا كوميديًا في المسلسل، ونشرت لقطات وجوده في موقع التصوير على صفحة المحطة التلفزيونية الناقلة.

وظهر أسطورة كرة القدم وهو يلتقي مع الوكلاء في غرفة فندق فخمة، ويتضمن مشاهد كوميدية بينه وبين الثلاثة.

المسلسل الكوميدي نال شعبية كبيرة في الأرجنتين، ومن المؤكد أن أسهمه سترتفع بمشاركة ميسي.