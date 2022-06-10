اخبار الخليج – 935 إصابة جديدة بفيروس كورونا.. وتعافي 537

محمد بن مسعود - الدمام - أعلنت‭ ‬وزارة‭ ‬الصحة‭ ‬اليوم‭ ‬الجمعة ‬الموافق‭ 10 ‬يونيو‭ ‬‭ ‬2022،‭ ‬أن‭ ‬الفحوصات‭ ‬اليومية‭ ‬للكشف‭ ‬عن‭ ‬فيروس‭ ‬كورونا‭ ‬بلغت‭ 4547 ‬فحصاً،‭ ‬ليكون‭ ‬بذلك‭ ‬إجمالي‭ ‬الفحوصات‭ ‬التي‭ ‬أجرتها‭ ‬الصحة‭ 9898981 ‬فحصاً‭.‬

كما‭ ‬كشفت‭ ‬الفحوصات‭ ‬عن‭ ‬تسجيل‭ 935 ‬حالة‭ ‬قائمة‭ ‬جديدة‭ ‬مصابة‭ ‬بفيروس‭ ‬كورونا،‭ ‬ليبلغ‭ ‬إجمالي‭ ‬الحالات‭ ‬القائمة‭ 6878 ‬حالة،‭ ‬وبلغ‭ ‬عدد‭ ‬المتعافين‭ ‬اليوم‭ 537 ‬حالة،‭ ‬لبيلغ‮ ‬إجمالي‭ ‬المتعافين‭ 585287. ‬والحالات‭ ‬القائمة‭ ‬بالمستشفى‭ ‬بلغت‭ 28 ‬حالة‭.. ‬و4‭ ‬حالات‭ ‬تحت‭ ‬العناية‮ ‬‭ ‬،‭ ‬وبلغ‭ ‬اجمالي‭ ‬الوفيات‭ 1489 ‬حالة‭ ‬وفاة‭.