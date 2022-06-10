محمد بن مسعود - الدمام - أعلنت وزارة الصحة اليوم الجمعة الموافق 10 يونيو 2022، أن الفحوصات اليومية للكشف عن فيروس كورونا بلغت 4547 فحصاً، ليكون بذلك إجمالي الفحوصات التي أجرتها الصحة 9898981 فحصاً.
كما كشفت الفحوصات عن تسجيل 935 حالة قائمة جديدة مصابة بفيروس كورونا، ليبلغ إجمالي الحالات القائمة 6878 حالة، وبلغ عدد المتعافين اليوم 537 حالة، لبيلغ إجمالي المتعافين 585287. والحالات القائمة بالمستشفى بلغت 28 حالة.. و4 حالات تحت العناية ، وبلغ اجمالي الوفيات 1489 حالة وفاة.
كانت هذه تفاصيل خبر اخبار الخليج – 935 إصابة جديدة بفيروس كورونا.. وتعافي 537 لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة سبق اﻹلكترونية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.