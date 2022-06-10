شاهد.. «عائشة كاي» أول سعودية تنضم إلى نقابة الممثلين الكندية: «أتمنى تقديم أفلام توضح للعالم الشخصية السعودية»

محمد بن مسعود - الدمام - المناطق ـ أحمد حماد

قالت «عائشة كاي» أول سعودية تنضم إلى نقابة الممثلين الكندية، اليوم، إنها «أتمنى تقديم أفلام توضح للعالم الشخصية السعودية»، وهو ما سيحدث ـ بإذن الله ـ عبر سينما قوية.

وأوضحت في تصريحات للإخبارية، أنها انضمت إلى النقابة بعد جهود كبيرة، وساعات عمل محددة اجتازتها في فيلم واحد.

وبحسب الإخبارية فإن «عائشة كاي» دخلت إلى النقابة بعد ترشيحها لـ 3 جوائز على إثر مشاركتها في فيلم “طريق الياسمين”، وذلك بعد 5 سنوات من العمل على تقوية مهاراتها.

جدير بالذكر أنها شاركت في فيلم “ذاكرة الشمال” والذي سلط الضوء على أزمة حرب الخليج وذكرياتهم في الداخل السعودي معها.