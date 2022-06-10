الأسهم الأمريكية تنهي الأسبوع على انخفاض حاد مع تزايد قلق التضخم

محمد بن مسعود - الدمام - المناطق_وكالات

أغلقت الأسهم الأمريكية على انخفاض حاد اليوم الجمعة وسجلت أكبر انخفاض أسبوعي بالنسبة المئوية منذ يناير، حيث أدى ارتفاع أكبر من المتوقع في تضخم أسعار المستهلكين في الولايات المتحدة في مايو إلى زيادة مخاوف المستثمرين من زيادات أكبر في أسعار الفائدة من جانب مجلس الاحتياطي الاتحادي.

وقادت أسهم التكنولوجيا والنمو، التي تعتمد تقييماتها بشكل أكبر على التدفقات النقدية المستقبلية، الانخفاض.

وبعد تقرير التضخم، بلغت عوائد سندات الخزانة الأمريكية لأجل 10 أعوام 3.152 في المائة وهو أعلى مستوى منذ التاسع من مايو.

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وأظهر تقرير وزارة العمل الأمريكية أن مؤشر أسعار المستهلكين ارتفع بنسبة واحدة في المائة الشهر الماضي بعد ارتفاعه 0.3 في المائة في أبريل. كان اقتصاديون استطلعت رويترز آراءهم توقعوا ارتفاع مؤشر أسعار المستهلكين الشهري بنسبة 0.7 في المائة.

وعلى أساس سنوي، ارتفع مؤشر أسعار المستهلكين بنسبة 8.6 في المائة في أكبر زيادة منذ عام 1981، بعد قفزة بنسبة 8.3 في المائة في أبريل.

وهيمن التقلب على تداولات الأسهم هذا العام، وارتبط البيع في الآونة الأخيرة إلى حد بعيد بعدم اليقين بشأن توقعات التضخم وأسعار الفائدة.

وفقا لبيانات أولية، تراجع المؤشر ستاندرد آند بورز 500 بواقع 117.05 نقطة بما يعادل 2.91 في المائة ليغلق عند 3900.77 نقطة، بينما خسر المؤشر ناسداك المجمع 415.07 نقطة بما يعادل 3.53 في المائة إلى 11339.16 نقطة. وتراجع المؤشر داو جونز الصناعي 882.47 نقطة أو 2.73 في المائة إلى 31395.72 نقطة.

وبحسب البيانات، فقد خسر ستاندرد آند بورز خلال الأسبوع 5.06 في المائة وداو جونز 4.58 في المائة وناسداك 5.60 في المائة.