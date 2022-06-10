شكرا لقرائتكم خبر عن أمينِ الرياض يحضرُ حفلَ سفارةِ البرتغال والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - نيابةً عن صاحبِ السمو الملكي الأمير فيصلِ بنِ بندرِ بنِ عبدِالعزيز أميرِ منطقةِ الرياض، حضرَ صاحبُ السموِّ الأمير فيصل بن عبدالعزيز بن عيَّاف أمينُ المنطقة اليوم, حفلَ سفارةِ جمهورية البرتغال لدى المملكة بمناسبة ذكرى اليوم الوطني لبلادها،وذلك بقصر الثقافة بالرياض .

وكانَ في استقبال أمين منطقة الرياض لدى وصوله مقرَّ الحفل سفيرُ جمهورية البرتغال لدى المملكة نونو ماتياس وعددٌ من منسوبي السفارة.

حضرَ الحفلَ وكيلُ وزارةِ الخارجيةِ لشؤون المراسم السفير خالد بن فيصل السحلي وعددٌ من أعضاء السلك الدبلوماسي المعتمدين لدى المملكة.