شاهد.. متحدث الأحوال المدنية يشرح بالتفصيل تعديلات «صورة الوثاق»

محمد بن مسعود - الدمام - المناطق ـ فريق التحرير

كشف متحدث الأحوال المدنية محمد الجاسر، تفاصيل التعديلات الواردة في “صور الوثائق”، مؤكدًا أنها تختص بحالات معينة لا يمكنها لبس الشماغ أو الحجاب.

وأوضح في تصريحات لـ الإخبارية، أنه الفعل تم تعديل بعض المواد باللائحة التنفيذية لكي تكون متفقة مع إجراءات العمل، وللتسهيل على قطاع الأحوال المدنية، والمواطنين أيضا.

وأشار إلى أنه تم وضع بعض الضوابط فيما يخص الصورة المقدمة أو الملتقطة لبعض الفئات العمرية، حيث تم استثناء بعض الحالات المرضية المزمنة من لبس الحجاب بالنسبة للنساء، وكذلك الشماغ بالنسبة للرجال، الأمر نفسه يطبق على الجنسين في الأطفال من سن 10 إلى 14 عامًا.