الشباب يتعاقد مع محمد آدم لمدة 4 أعوام

محمد بن مسعود - الدمام - المناطق_الرياض
وقعت إدارة نادي الشباب برئاسة خالد البلطان، مساء اليوم الجمعة، عقدا احترافيا مع اللاعب محمد عبدالناصر، من مواليد المملكة لمدة 4 أعوام.
وجاء التعاقد مع صاحب الـ 25 عاماً والقادم من نادي ميامي الأمريكي، ابتداء من الفترة الصيفية المقبلة.
بدورها، تمنت إدارة الشباب التوفيق للاعب في مهمة المقبلة مع الفريق في دوري المحترفين.
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