القصبي يزور متحف “السيرة النبوية” بالمدينة المنورة

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محمد بن مسعود - الدمام - المناطق_واس
زارَ معالي وزيرِ التجارةِ وزيرِ الإعلامِ المكلَّفِ الدكتور ماجد بن عبدالله القصبي المقرَّ الرئيسَ للمتحف الدولي للسيرة النبوية والحضارة الإسلامية بالمدينة المنورة .
واطَّلَعَ معاليه على أروقة المعرض؛ابتداءً من قسم التحيات لله أهل الثناء والمجد مروراً بقسم الأنبياء عليهم الصلاة والسلام كأنك تراهم ،ثم قسم النبي صلى الله عليه وسلم كأنك معه،وقسم المرأة والطفل،مطلعاً كذلك على المجسمات التقنية الحضارية والأطالس العصرية والموسوعات المحكَّمة وغيرِها.
وأعربَ الدكتورُ القصبي عن إعجابه الكبير بهذا المنجز العلمي لإرثنا الإسلامي،حيث تم تقديمه في قالبٍ عصري وثائقي يعتمدُ تقنيةَ العرضِ،وهو في جملة الأعمال الجليلة التي تُؤكِّدُ اهتمامَ المملكةِ العربيةِ السعوديةِِ بخدمةِ الكتابِ الكريمِ والسنةِ المطرة،لاسيما السيرة النبوية العطرة،مشيراً إلى أنه عمل يتواءمُ مع رؤية المملكة 2030 في إثراء الباعث الإيماني لقاصدي الحرمين الشريفين .
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يُشارُ إلى أنَّ المتحف الدولي للسيرة النبوية والحضارة الإسلامية الذي تحتضنه المدينة المنورة كمركز رئيس،يحظى بالمتابعة والاهتمام المحلي والعالمي في سياق الرعاية والدعم الكبير للشأن الإسلامي؛وبخاصة سيرةُ نبيِّنا الكريم صلى الله عليه وسلم من لدن القيادة الرشيدة حفظها الله.
وتُعدُّ المتاحفُ الدوليةُ للسيرة النبوية والحضارة الإسلامية سابقةً من نوعها في تاريخ التعريف بالسيرة النبوية والحضارة الإسلامية بما تتفرد به من مصادر وتقنيات ووسائل عرض تواكب أحدث تقنيات العصر،انطلاقاً من مقرِّها الرئيس بالمدينة المنورة لتُقدِّمَ لزوَّارِها حول العالم معلوماتٍ عن القيم الإسلامية والتصدي للمفاهيم المغلوطة عنها مجسدةً بالشاهد الحي وهو النصرة الحقيقية لنبينا الكريم صلى الله عليه وسلم بعمل مستدام لا يرتهنُ للأحداث الوقتية فحسب.
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