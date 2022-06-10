والد تلميذة يعتدي بالضرب على أستاذ داخل الفصل الدراسي “فيديو”

محمد بن مسعود - الدمام - المناطق_متابعات أثار فيديو اعتداء والد تلميذة على أستاذ داخل الفصل الدراسي وأمام تلامذته جدلاً واسعاً على مواقع التواصل الاجتماعي في المغرب. الهجوم حصل في مدرسة النجمة بالدروة بإقليم برشيد، وبحسب مواقع إخبارية مغربية، انهال والد التلميذة على الأستاذ بالسب والشتم أمام مرأى التلامذة ومسامعهم، وفشلت محاولات إبعاده عن الأستاذ. أخبار قد تهمك

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