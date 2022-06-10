سكني يوضح آلية تقديم مستفيدي الضمان الاجتماعي

محمد بن مسعود - الدمام - المناطق_الرياض

أكد برنامج سكني أن التقديم لمستفيدي الضمان الاجتماعي يكون من خلال البوابة الإلكترونية للبرنامج.

وتابع سكني ردًّا على استفسارات في هذا الشأن عبر تويتر، أنه في حال تبين أن الطلب يخص حالة مدرجة ضمن قوائم وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية (الضمان الاجتماعي) ومستحق، يتم تحويل الطلب تلقائيًّا للإسكان التنموي لضمان البدء بعملية التواصل بين الجمعية والمستفيد.

ويُقدم برنامج سكني خيار القرض العقاري المدعوم لمستفيديه بهدف تمكين الأسر السعودية من تملك المسكن الأول باختيار إحدى الوحدات تحت الإنشاء التي يوفّرها البرنامج من خلال موقعه وتطبيقه ضمن 115 مشروعًا توفّر نحو 150 ألف وحدة سكنية، أو بالاستفادة من القرض المدعوم لشراء وحدات جاهزة، ما يعطي الأسر المستفيدة حرية اختيار المواقع والتصاميم التي تناسبهم وفق احتياجاتهم ورغباتهم.

ويعتبر برنامج سكني أحد البرامج التابعة لوزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان، والذي يوفر القرض العقاري المدعوم للأسر السعودية من أجل تمكينها من تملك المسكن الأول، وذلك للفئات التي يحددها البرنامج ومن بينها المطلقات والأرامل.

ويختار المستفيدون واحدة من الوحدات السكنية قيد الإنشاء والتي يقوم البرنامج بتوفيرها عبر موقعه الإلكتروني والتطبيق الذكي الخاص به على الهواتف المحمولة.