الأرصاد تكشف موعد انتهاء الموجة الحارة التي تضرب المملكة (فيديو)

محمد بن مسعود - الدمام - المناطق ـ فريق التحرير كشف عادل قازنلي محلل الطقس في المركز الوطني للأرصاد، عن موعد انتهاء الموجة الحارة التي تضرب المملكة حاليا. وأضاف في تصريحات لـ الإخبارية، أننا نعيش في فترة “مربعانية القيظ” والأجواء الحارة مستمرة لأكثر من شهر. وتابع: “أجواء المملكة حارة إجمالا، وننتظر المقارنة بالعام الماضي حتى نقول إذا كانت الموجة الحالية أعلى من الماضي أم لا”.

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