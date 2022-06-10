استشاري: نصف أطفال المجتمع لديهم أزمة بسبب السمنة أو زيادة الوزن (فيديو)

محمد بن مسعود - الدمام - المناطق ـ فريق التحرير

قال الدكتور عايض القحطاني، استشاري جراحة السمنة والمناظير، اليوم الجمعة، إن نسبة السمنة لدى الأطفال وصلت 24%.

وشدد خلال مداخلة لـ “الإخبارية” على أنه لابد من العمل على تنفيذ خطط غذائية للأطفال لتفادي زيادة هذه النسبة.

وأوضح أن نصف جيل الأطفال الحاليين يعانون أزمة، حيث أغلبهم مصاب بـ السمنة، وزيادة الوزن، وهذه مشكلة يجب التنبه لها، ووضع حلول تنفيذية على أرض الواقع، لا من خلال الاكتفاء بالتوصيات.