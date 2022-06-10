محمد بن مسعود - الدمام - المناطق ـ فريق التحرير
قال الدكتور عايض القحطاني، استشاري جراحة السمنة والمناظير، اليوم الجمعة، إن نسبة السمنة لدى الأطفال وصلت 24%.
وشدد خلال مداخلة لـ “الإخبارية” على أنه لابد من العمل على تنفيذ خطط غذائية للأطفال لتفادي زيادة هذه النسبة.
وأوضح أن نصف جيل الأطفال الحاليين يعانون أزمة، حيث أغلبهم مصاب بـ السمنة، وزيادة الوزن، وهذه مشكلة يجب التنبه لها، ووضع حلول تنفيذية على أرض الواقع، لا من خلال الاكتفاء بالتوصيات.
كانت هذه تفاصيل خبر استشاري: نصف أطفال المجتمع لديهم أزمة بسبب السمنة أو زيادة الوزن (فيديو) لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة سبق اﻹلكترونية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.