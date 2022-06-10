شكرا لقرائتكم خبر عن «الأحوال المدنية»: التعديلات في صورة الهوية تختص بحالات مستثناة والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أوضحت الأحوال المدنية أن التعديل الوارد في فقرة صور الوثائق التي جاءت ضمن التعديلات على اللائحة التنفيذية للأحوال المدنية، تختص بحالات وفئات عمرية مستثناة، منها الفئات العمرية من 10 إلى 14 سنة وبعض الحالات المرضية.

وأكدت ضرورة الالتزام بالزي الرسمي السعودي عند استخراج الهوية الوطنية، نافيةً مانُشر حول إلغاء إلزامية تغطية شعر الرأس والعنق للنساء.

وتنص المادة 17 من اللائحة التنفيذية للأحوال المدنية على أن تكون الصورة الشخصية والملتقطة في الأنظمة الآلية التي يتطلبها إصدار الهوية الوطنية حديثة وملونة وواضحة ومظهرة لجميع ملامح الوجه، وبالملابس المدنية للمملكة وبمقاس 4 في 6.

كما نصت المادة على أنه لا يجوز أن تكون بالملابس المهنية أو أي ملابس لفئة معينة من المواطنين، كما يجب أن تكون الصورة الشخصية للمرأة خالية من أي زينة مع تغطية شعر الرأس والعنق.