النصر يقدم عرضا لمدرب تركي شهير

محمد بن مسعود - الدمام - المناطق_الرياض

يرغب نادي النصر في التعاقد مع المدرب التركي الشهير فاتح تریم، من أجل أن يتولى قيادة الفريق الأول لكرة القدم.

وتعهد المدرب بأنه سيحسم موقفه من هذا العرض بعد نهاية الإنتخابات الرئاسية في نادي غلطة سراي، وفقا لـ”نادي غلطة سراي”.

يذكر أن نادي النصر يرغب في التعاقد مع مدرب جديد لفريقه الكروي في بداية من الموسم المقبل.