«الأحوال المدنية» في السعودية تنفي إلغاء إلزامية النساء بتغطية شعر الرأس في الهوية الوطنية

محمد بن مسعود - الدمام - نفت‭ ‬الأحوال‭ ‬المدنية‭ ‬في‭ ‬السعودية‭ ‬عبر‭ ‬صفحة‭ ‬المستفيدين‭ ‬اليوم،‭ ‬ما‭ ‬تم‭ ‬تداوله‭ ‬عن‭ ‬إلغاء‭ ‬إلزامية‭ ‬النساء‭ ‬بتغطية‭ ‬شعر‭ ‬الرأس‭ ‬في‭ ‬الهوية‭ ‬الوطنية،‭ ‬بعد‭ ‬إقرار‭ ‬التعديلات‭ ‬الجديدة‭ ‬على‭ ‬اللائحة‭ ‬التنفيذية‭ ‬لنظام‭ ‬الأحوال‭ ‬المدنية‭.‬

وكانت‭ ‬وزارة‭ ‬الداخلية‭ ‬في‭ ‬السعودية‭ ‬قد‭ ‬أقرّت‭ ‬تعديلات‭ ‬جديدة‭ ‬على‭ ‬اللائحة‭ ‬التنفيذية‭ ‬لنظام‭ ‬الأحوال‭ ‬المدنية،‭ ‬جاء‭ ‬من‭ ‬أبرزها‭ ‬توجيه‭ ‬جميع‭ ‬الجهات‭ ‬الحكومية‭ ‬وغير‭ ‬الحكومية‭ ‬التي‭ ‬يتطلب‭ ‬عملها‭ ‬التحقق‭ ‬من‭ ‬الهوية‭ ‬الوطنية‭ ‬أو‭ ‬الوثائق‭ ‬الصادرة‭ ‬من‭ ‬قبل‭ ‬الأحوال‭ ‬المدنية‭ ‬الاكتفاء‭ ‬بتسجيل‭ ‬البيانات‭ ‬المدونة‭ ‬بها‭ ‬دون‭ ‬أخذ‭ ‬نسخة‭ ‬منها‭.‬