«الأحوال المدنية» في السعودية تنفي إلغاء إلزامية النساء بتغطية شعر الرأس في الهوية الوطنية

محمد بن مسعود - الدمام - نفت الأحوال المدنية في السعودية عبر صفحة المستفيدين اليوم، ما تم تداوله عن إلغاء إلزامية النساء بتغطية شعر الرأس في الهوية الوطنية، بعد إقرار التعديلات الجديدة على اللائحة التنفيذية لنظام الأحوال المدنية.
وكانت وزارة الداخلية في السعودية قد أقرّت تعديلات جديدة على اللائحة التنفيذية لنظام الأحوال المدنية، جاء من أبرزها توجيه جميع الجهات الحكومية وغير الحكومية التي يتطلب عملها التحقق من الهوية الوطنية أو الوثائق الصادرة من قبل الأحوال المدنية الاكتفاء بتسجيل البيانات المدونة بها دون أخذ نسخة منها.
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