اخبار الخليج – وفاة آسيوي إثر اصطدام سيارة به على شارع الملك فيصل باتجاه المحرق

محمد بن مسعود - الدمام - أعلنت‭ ‬وزارة‭ ‬الداخلية‭ ‬عن‭ ‬وفاة‭ ‬شخص‭ ‬آسيوي‭ ‬إثر‭ ‬اصطدام‭ ‬سيارة‭ ‬به‭ ‬على‭ ‬شارع‭ ‬الملك‭ ‬فيصل‭ ‬باتجاه‭ ‬المحرق وقالت‭ ‬‮«‬الداخلية»مساء‭ ‬اليوم‭ ‬الجمعة،‭ ‬عبر‭ ‬حسابها‭ ‬الرسمي‭ ‬على‭ ‬‮«‬توتير‮»‬‭: ‬‮«‬وفاة‭ ‬شخص‭ ‬آسيوي‭ (‬مشاه‭ – ‬45‭ ‬عاماً‭) ‬إثر‭ ‬اصطدام‭ ‬سيارة‭ ‬به‭ ‬على‭ ‬شارع‭ ‬الملك‭ ‬فيصل‭ ‬باتجاه‭ ‬المحرق‭ ‬،‭ ‬والجهات‭ ‬المختصة‭ ‬تباشر‭ ‬إجراءاتها‭ ‬في‭ ‬الموقع‮»‬

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