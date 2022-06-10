“الحياة الفطرية” تكشف المهددات التي تواجه البيئة البحرية

محمد بن مسعود - الدمام - المناطق_الرياض

أكد المركز الوطني لتنمية الحياة الفطرية، أن البيئة البحرية تواجه العديد من المهددات التي تحتاج إلى تضافر الجهود لحمايتها من أجل بيئة مستدامة.

وأوضح أن المهددات تشمل: تدمير الموارد الطبيعية بسبب أنشطة الردم والتجريف والهدم في المناطق الشاطئية، إلى جانب الملوثات والصرف الصناعي والصحي التي تسهم في تدمير الحشائش البحرية؛ وفقدان الغذاء، وتسمم الكائنات، وتدهور البيئات.

وأضاف أن استخدام شباك الصيد بطرق غير نظامية يعد من مهددات البيئة البحرية؛ كونه يتسبب في الصيد العرضي لعدد من الكائنات المهمة، بينما النقل البحري يشكل ضغوطاً إضافية من خلال اصطدام الكائنات البحرية بالمراكب، إضافة إلى تسببه في التلوث الصوتي.

وأشار إلى أن البلاستيك يعد من أكبر المهددات للبيئة البحرية؛ كونه يدخل للمحيطات بمعدل 8 ملايين طن سنوياً، ويشكل خطراً على الشعب المرجانية، والعديد من الكائنات التي تقوم بهضمه، وبعد تحوله يبقى مصدراً للسموم في أجسامها يقضي عليها، وينقلها إلى كائنات أخرى لتصل السموم في نهاية المطاف إلى الإنسان.