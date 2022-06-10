طبيب سعودي يسجل براءة اختراع أمريكية لصمام قلب ينمو مع الطفل.. شاهد التفاصيل

محمد بن مسعود - الدمام - المناطق ـ فريق التحرير

سجل طبيب سعودي براءة اختراع أمريكية لصمام قلب ينمو مع الطفل، في خطوة ينتظرها الملايين حول العالم، ممن يعانون من أمراض القلب.

وفي مداخلة لـ برنامج “120” المعروض عبر قناة الإخبارية، أوضح الدكتور هاني نجم، رئيس قسم جراحة قلب الأطفال والبالغين، أن زراعة الصمامات ستكون متاحة للأطفال حديثي الولادة وتكبر معهم.

وأشار الدكتور هاني نجم، أن الابتكار سيكون متاحًا للاستخدام بعد عامين من الآن.