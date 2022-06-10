محمد بن مسعود - الدمام - المناطق ـ فريق التحرير
سجل طبيب سعودي براءة اختراع أمريكية لصمام قلب ينمو مع الطفل، في خطوة ينتظرها الملايين حول العالم، ممن يعانون من أمراض القلب.
وفي مداخلة لـ برنامج “120” المعروض عبر قناة الإخبارية، أوضح الدكتور هاني نجم، رئيس قسم جراحة قلب الأطفال والبالغين، أن زراعة الصمامات ستكون متاحة للأطفال حديثي الولادة وتكبر معهم.
وأشار الدكتور هاني نجم، أن الابتكار سيكون متاحًا للاستخدام بعد عامين من الآن.
كانت هذه تفاصيل خبر طبيب سعودي يسجل براءة اختراع أمريكية لصمام قلب ينمو مع الطفل.. شاهد التفاصيل لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة سبق اﻹلكترونية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.