هل يمكن تعديل رغبة التسجيل للحج قبل انتهاء فترة التقديم؟.. الحج والعمرة تجيب

محمد بن مسعود - الدمام - المناطق_الرياض

أكدت وزارة الحج والعمرة أنه يمكن للمتقدم التعديل على رغبة التسجيل للحج قبل انتهاء فترة التقديم واصدار التصريح.

جاء ذلك ردًّا من الوزارة على استفسارات في هذا الشأن عبر حسابها الرسمي بموقع تويتر.

وفي وقت سابق، أعلنت وزارة الحج والعمرة فتح باب التسجيل للحجاج من داخل المملكة من المواطنين والمقيمين في المملكة بموجب إقامة نظامية والراغبين في تأدية شعيرة الحج لموسم العام الجاري 1443هـ، ليتم اختيارهم بنظام القرعة الإلكترونية على ألا يزيد عمر المتقدم على 65 عامًا ميلاديًّا ابتداء من مواليـد 01/ 07/ 1957م، وستكون الأولوية لمن لم يسبق له الحج وهو مكتمل التحصين بحسب الحالة في تطبيق “توكلنا”، وذلك بدءًا من يوم الجمعة الموافق للرابع من شـهر ذي القعـدة 1443هـ. (بحسب تقويم أم القرى).

وأوضحت الوزارة في بيان صحفي اليوم أن التسجيل عبر المسار الإلكتروني متاح على الرابط: هنا أو عبر تطبيق “اعتمرنا”، لاستعراض جميع برامج الحجاج من داخل المملكة، واختيار البرنامج المناسب، وتحديد الشركات والمؤسسات المُقدمة للخدمات التي يرغب المستفيدون في التعاقد معها ضمن إجراءات إلكترونية سهلة وميسرة متاحة على مدار الساعة حتى نهاية يوم السبت الموافق للثاني عشر من شهر ذي القعدة (حسب تقويم أم القرى).

ويتيح تطبيق اعتمرنا إمكانية استعراض الباقات المتاحة أو من خلال المسار الإلكتروني، وتكوين قائمة بالباقات المفضلة والاختيار منها، وإضافة المرافقين، وسيتم التحقق من بيانات المسجلين وحالة التحصين وتطابق الشروط، وفي حال لم يستوفِ أي من المسجلين للشروط يتم استبعاده إلكترونيًّا، كما يمكن تعديل وإضافة الخدمات خلال مدة التسجيل.