اخبار الخليج – رئيس مجلس القيادة الرئاسي اليمني يختتم زيارته إلى البحرين

محمد بن مسعود - الدمام - اختتم‭ ‬فخامة‭ ‬اللواء‭ ‬الدكتور‭ ‬رشاد‭ ‬محمد‭ ‬العليمي،‭ ‬رئيس‭ ‬مجلس‭ ‬القيادة‭ ‬الرئاسي‭ ‬في‭ ‬الجمهورية‭ ‬اليمنية‭ ‬الشقيقة،‭ ‬اليوم‭ ‬الجمعة،‭ ‬زيارته‭ ‬إلى‭ ‬مملكة‭ ‬البحرين،‭ ‬والتي‭ ‬استغرقت‭ ‬ثلاثة‭ ‬أيام‭.‬

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وكان‭ ‬حضرة‭ ‬صاحب‭ ‬الجلالة‭ ‬الملك‭ ‬حمد‭ ‬بن‭ ‬عيسى‭ ‬آل‭ ‬خليفة،‭ ‬ملك‭ ‬البلاد‭ ‬المعظم‭ ‬حفظه‭ ‬الله‭ ‬ورعاه،‭ ‬قد‭ ‬استقبل‭ ‬فخامته‭ ‬في‭ ‬مستهل‭ ‬الزيارة،‭ ‬مؤكداً‭ ‬على‭ ‬مساندة‭ ‬مملكة‭ ‬البحرين‭ ‬لمجلس‭ ‬القيادة‭ ‬الرئاسي‭ ‬اليمني‭ ‬في‭ ‬ممارسة‭ ‬مهامه،‭ ‬ودعم‭ ‬جهوده‭ ‬لاستعادة‭ ‬السلطة‭ ‬الشرعية‭ ‬وتحقيق‭ ‬السلام‭ ‬والأمن‭ ‬والاستقرار‭ ‬والتنمية‭ ‬في‭ ‬اليمن‭.‬

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وقد‭ ‬غادر‭ ‬فخامة‭ ‬رئيس‭ ‬مجلس‭ ‬القيادة‭ ‬الرئاسي‭ ‬اليمني‭ ‬والوفد‭ ‬المرافق‭ ‬له‭ ‬البلاد‭ ‬اليوم،‭ ‬حيث‭ ‬كان‭ ‬في‭ ‬مقدمة‭ ‬مودعي‭ ‬فخامته‭ ‬الفريق‭ ‬أول‭ ‬معالي‭ ‬الشيخ‭ ‬راشد‭ ‬بن‭ ‬عبدالله‭ ‬آل‭ ‬خليفة،‭ ‬وزير‭ ‬الداخلية،‭ ‬كما‭ ‬كان‭ ‬في‭ ‬وداعه‭ ‬سعادة‭ ‬الدكتور‭ ‬عبداللطيف‭ ‬بن‭ ‬راشد‭ ‬الزياني،‭ ‬وزير‭ ‬الخارجية‭ ‬رئيس‭ ‬بعثة‭ ‬الشرف،‭ ‬وعدد‭ ‬من‭ ‬كبار‭ ‬المسؤولين‭ ‬والسفير‭ ‬اليمني‭ ‬لدى‭ ‬المملكة