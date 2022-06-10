اخبار الخليج – رئيس مجلس القيادة الرئاسي اليمني يختتم زيارته إلى البحرين

محمد بن مسعود - الدمام - اختتم فخامة اللواء الدكتور رشاد محمد العليمي، رئيس مجلس القيادة الرئاسي في الجمهورية اليمنية الشقيقة، اليوم الجمعة، زيارته إلى مملكة البحرين، والتي استغرقت ثلاثة أيام.
وكان حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة، ملك البلاد المعظم حفظه الله ورعاه، قد استقبل فخامته في مستهل الزيارة، مؤكداً على مساندة مملكة البحرين لمجلس القيادة الرئاسي اليمني في ممارسة مهامه، ودعم جهوده لاستعادة السلطة الشرعية وتحقيق السلام والأمن والاستقرار والتنمية في اليمن.
وقد غادر فخامة رئيس مجلس القيادة الرئاسي اليمني والوفد المرافق له البلاد اليوم، حيث كان في مقدمة مودعي فخامته الفريق أول معالي الشيخ راشد بن عبدالله آل خليفة، وزير الداخلية، كما كان في وداعه سعادة الدكتور عبداللطيف بن راشد الزياني، وزير الخارجية رئيس بعثة الشرف، وعدد من كبار المسؤولين والسفير اليمني لدى المملكة
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