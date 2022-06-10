محمد بن مسعود - الدمام - المناطق_الرياض تمكنت قوات الدفاع المدني من إخماد حريق في أحد المحلات بمركز تجاري بحي الديرة في مدينة الرياض. وأكد الدفاع المدني إخماد الحريق دون تسجيل أي خسائر مادية أو بشرية. أخبار قد تهمك

كانت هذه تفاصيل خبر الدفاع المدني يخمد حريقًا بمحل تجاري في الرياض لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة سبق اﻹلكترونية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.