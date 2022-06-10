شكرا لقرائتكم خبر عن مفتي موريتانيا يشكر القيادة على إقامة مسابقة للقرآن الكريم والسنة النبوية والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - رفع المفتي العام وإمام الجامع الكبير بجمهورية موريتانيا الإسلامية سماحة الشيخ أحمد المرابط الشنقيطي الشكر والتقدير والعرفان لمقام خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولصاحب السمو الملكي ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الدفاع الأمير محمد بن سلمان - حفظهما الله- بمناسبة صدور موافقة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود ــ حفظه الله ــ، على إقامة مسابقة سنوية في موريتانيا (للقرآن الكريم، والسنة النبوية) على مستوى دول غرب أفريقيا برعاية المملكة، وتحمل اسم خادم الحرمين الشريفين، وتنفذها وتشرف عليها وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد بالتنسيق مع نظيرتها في الجمهورية الإسلامية الموريتانية الشقيقة.

وقال في تصريح له فإني باسمي واسم المسلمين المهتمين المعتنين بكتاب الله تعالى وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم أرفع جزيل الشكر وعظيم الامتنان لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود وولي عهده الأمين صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز حفظهما الله تعالى على ما يوليانه من اهتمام وعناية خاصة بكتاب الله تعالى وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم ومما يتجلى فيه ذلك الاهتمام وتلك العناية الجهود المتميزة المباركة المبذولة في نشر القرآن العظيم والسنة المطهرة في سائر أنحاء العالم ونخص بالذكر والتقدير والتثمين الموافقة الكريمة من خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود حفظه الله تعالى على إقامة مسابقة سنوية في حفظ القرآن الكريم والسنة النبوية لدول غرب إفريقيا في الجمهورية الإسلامية الموريتانية برعاية المملكة العربية السعودية تحمل اسم خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود تنفذها وتشرف عليها وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد بقيادة معالي الوزير الدكتور عبد اللطيف بن عبد العزيز آل الشيخ وبالتنسيق مع نظيرتها في الجمهورية الإسلامية الموريتانية.

واختتم الشيخ أحمد المرابط الشنقيطى تصريحه قائلًا: فشكر الله لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود ولولي عهده الأمين محمد بن سلمان بن عبد العزيز وجزاهما خير الجزاء عن الإسلام والمسلمين وحفظ الدولة السعودية ملكا وولي عهد وحكومة وشعبا من مكر الماكرين وكيد الكائدين ومؤامرة المتآمرين وأبقاهم سندا وذخرا للإسلام والمسلمين.