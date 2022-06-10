ونصّ القرار على أن تُنشر أحكام اللوائح والقرارات والتدابير ذات التأثير الملموس على القطاع العقاري والتي تعتزم المؤسسة إصدارها على الموقع الإلكتروني الرسمي للمؤسسة في قسم خاص يُسمّى (المشاورات) ويكون هذا القسم نقطة معلومات واحدة تتيح للكافة الاطلاع على تفاصيل المشاورات وما يتمم إبداؤه فيها من آراء.
كما نصّ القرار على أن تحدّد المؤسسة مدّة زمنية للمشاورات لا تقلّ عن 7 أيام عمل من تاريخ نشر أحكام اللوائح والقرارات والتدابير التي تعتزم إصدارها على الموقع الإلكتروني الرسمي لها.
وتقوم المؤسسة بعد انتهاء المدّة المحدّدة للمشاورات بالإعلان عن ملخّص نتائج المشاورات على الموقع الإلكتروني الرسمي لها.
كانت هذه تفاصيل خبر اخبار الخليج – رئيس التنظيم العقاري: مشاورات مع الجمهور والعقاريين قبل أي قرار لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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