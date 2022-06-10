اخبار الخليج – رئيس التنظيم العقاري: مشاورات مع الجمهور والعقاريين قبل أي قرار

محمد بن مسعود - الدمام - أصدر رئيس مجلس إدارة مؤسسة التنظيم العقاري سلمان بن عبدالله بن حمد آل خليفة قرارًا يلزم المؤسسة بعقد مشاورات مع الجمهور والجهات المعنية بالقطاع العقاري والمرخّص لهم قبل أي إصدار أي لوائح أو قرارات أو تدابير ذات تأثير ملموس على القطاع العقاري والمرخّص لهم، وذلك لاستطلاع آرائهم قبل إصدار أي من تلك اللوائح والقرارات والتدابير من خلال الموقع الرسمي.

ونصّ القرار على أن تُنشر أحكام اللوائح والقرارات والتدابير ذات التأثير الملموس على القطاع العقاري والتي تعتزم المؤسسة إصدارها على الموقع الإلكتروني الرسمي للمؤسسة في قسم خاص يُسمّى (المشاورات) ويكون هذا القسم نقطة معلومات واحدة تتيح للكافة الاطلاع على تفاصيل المشاورات وما يتمم إبداؤه فيها من آراء.

كما نصّ القرار على أن تحدّد المؤسسة مدّة زمنية للمشاورات لا تقلّ عن 7 أيام عمل من تاريخ نشر أحكام اللوائح والقرارات والتدابير التي تعتزم إصدارها على الموقع الإلكتروني الرسمي لها.

وتقوم المؤسسة بعد انتهاء المدّة المحدّدة للمشاورات بالإعلان عن ملخّص نتائج المشاورات على الموقع الإلكتروني الرسمي لها.