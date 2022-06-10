محمد بن مسعود - الدمام - شهدت أسعار النفط، اليوم، هبوطًا، رغم الطلب القوي على الوقود في الولايات المتحدة، أكبر مستهلك في العالم، لكن تأثيرات الإغلاق المتجدد في شنغهاي أثرت على النفط، الذي ظل رغم التراجع قرب أعلى مستوى له من 3 أشهر.
وتراجعت العقود الآجلة لخام برنت تسليم أغسطس 77 سنتًا، أو 0.6%، إلى 122.30 دولار للبرميل، بعد تراجعها 0.4% في اليوم السابق، حسب ما نقلته وكالة “رويترز”.
في حين هبط خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي لشهر يوليو 72 سنتًا، أو 0.6%، إلى 120.79 دولار للبرميل بعد أن انخفض 0.5 % أمس الخميس، ومع ذلك، يتجه خام برنت لتسجيل مكاسب للأسبوع الرابع على التوالي، بينما يتجه الخام الأمريكي صوب تسجيل الزيادة الأسبوعية السابعة على التوالي.
أخبار قد تهمك
كانت هذه تفاصيل خبر النفط يهبط بفعل الإغلاق المتجدد في الصين لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة سبق اﻹلكترونية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.