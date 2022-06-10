النفط يهبط بفعل الإغلاق المتجدد في الصين

محمد بن مسعود - الدمام - شهدت أسعار النفط، اليوم، هبوطًا، رغم الطلب القوي على الوقود في الولايات المتحدة، أكبر مستهلك في العالم، لكن تأثيرات الإغلاق المتجدد في شنغهاي أثرت على النفط، الذي ظل رغم التراجع قرب أعلى مستوى له من 3 أشهر.

وتراجعت العقود الآجلة لخام برنت تسليم أغسطس 77 سنتًا، أو 0.6%، إلى 122.30 دولار للبرميل، بعد تراجعها 0.4% في اليوم السابق، حسب ما نقلته وكالة “رويترز”.

في حين هبط خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي لشهر يوليو 72 سنتًا، أو 0.6%، إلى 120.79 دولار للبرميل بعد أن انخفض 0.5 % أمس الخميس، ومع ذلك، يتجه خام برنت لتسجيل مكاسب للأسبوع الرابع على التوالي، بينما يتجه الخام الأمريكي صوب تسجيل الزيادة الأسبوعية السابعة على التوالي.