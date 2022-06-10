«التعليم» تبدأ المرحلة الثانية من برنامج الدبلوم لتغيير تخصصات المعلمين

محمد بن مسعود - الدمام - بدأت وزارة التعليم في استقبال طلبات الترشح للمرحلة الثانية من برنامج الدبلوم العالي لتغيير تخصصات المعلمين والمعلمات وتأهيلهم لتدريس تخصصات جديدة، الذي سينفذ خلال الفصل الدراسي الأول من العام الدراسي القادم ١٤٤٤.
وبينت الوزارة أن التقديم مستمر حتى يوم الرابع والعشرين من شهر ذي القعدة الحالي، وذلك عبر نظام «فارس» الإلكتروني لتخصصات الدراسات الإسلامية واللغة العربية والدراسات الاجتماعية في المراحل الثلاث. ويستهدف البرنامج المعلمين والمعلمات والهيئة الإدارية المدرسية (المديرين والمديرات – الوكلاء والوكيلات – الموجهين الطلابيين والموجهات). وسوف ينفذ الدبلوم في الفترة المسائية بحيث تكون الدراسة ٦٠٪ حضوريا و٤٠٪ عن بعد.
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