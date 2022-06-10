اخبار الخليج – تحديث أوقات عمل الفحص من المركبات بدءًا من السبت 11 يونيو 2022

محمد بن مسعود - الدمام - يعمل مركز الفحص من المركبات في محافظة المحرق بالقرب من مستشفى الملك حمد الجامعي من الساعة 8 صباحاً حتى الساعة 12 ظهراً، ومن الساعة 4 عصراً حتى الساعة 12 منتصف الليل.

ويعمل مركز الفحص من المركبات في المحافظة الجنوبية بمنطقة عوالي بالقرب من مركز (دراسات) من الساعة 8 صباحاً حتى الساعة 12 ظهراً، ومن الساعة 4 عصراً حتى الساعة 10 مساءًا.

فيما سيعمل مركز الفحص من المركبات في المحافظة الشمالية بمدينة سلمان من الساعة 8 صباحاً حتى الساعة 12 ظهراً، ومن الساعة 4 عصراً حتى الساعة 10 مساءًا.