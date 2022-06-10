محمد بن مسعود - الدمام - يعمل مركز الفحص من المركبات في محافظة المحرق بالقرب من مستشفى الملك حمد الجامعي من الساعة 8 صباحاً حتى الساعة 12 ظهراً، ومن الساعة 4 عصراً حتى الساعة 12 منتصف الليل.
ويعمل مركز الفحص من المركبات في المحافظة الجنوبية بمنطقة عوالي بالقرب من مركز (دراسات) من الساعة 8 صباحاً حتى الساعة 12 ظهراً، ومن الساعة 4 عصراً حتى الساعة 10 مساءًا.
فيما سيعمل مركز الفحص من المركبات في المحافظة الشمالية بمدينة سلمان من الساعة 8 صباحاً حتى الساعة 12 ظهراً، ومن الساعة 4 عصراً حتى الساعة 10 مساءًا.
كانت هذه تفاصيل خبر اخبار الخليج – تحديث أوقات عمل الفحص من المركبات بدءًا من السبت 11 يونيو 2022 لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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