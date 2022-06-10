اخبار الخليج – تحت رعاية محافظ العاصمة … مدرسة الإبداع الخاصة تحتفل بتخريج الفوج السابع من طلبتها

محمد بن مسعود - الدمام - أناب معالي الشيخ راشد بن عبدالرحمن آل خليفة محافظ محافظة العاصمة، سعادة السيد حسن عبدالله المدني نائب المحافظ، لحضور حفل تخرج الفوج السابع لطلبة مدرسة الإبداع الخاصة الذي أقيم بفندق الدبلومات، وسط حضور عدد من الوجهاء والتربويين وأهالي الطلبة الخريجين.

ونقل المدني تهنئة وتبريكات معالي المحافظ لأبنائه الطلبة بمناسبة تخرجهم من المرحلة الثانوية، متمنياً لهم المزيد من التوفيق والنجاح في دراستهم الجامعية وحياتهم العملية، مشيداً بدور المدرسة في رفد المجتمع بالكفاءات الطلابية من خلال ما توفره من برامج تعليمية مميزة وذات جودة عالية.

هذا وقد تضمن الحفل العديد من الفقرات، حيث بدأ بكلمة للرئيس التنفيذي لمدرسة الإبداع الخاصة الأستاذة منى سليم، تلاها كلمة الطلبة الخريجين أكدوا خلالها عزمهم على المثابرة ومواصلة التقدم والعمل الجاد من أجل تقدم الوطن وازدهاره .

وفي ختام الحفل ، قام سعادة نائب المحافظ بتكريم عدد من الطلبة المتميزين وسط فرحة أولياء الأمور والأهالي.