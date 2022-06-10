احذر.. استشاري يكشف المسبب الأول لجلطات القلب والدماغ

محمد بن مسعود - الدمام - المناطق ـ فريق التحرير

قال الدكتور خالد النمر، استشاري أمراض القلب، اليوم الجمعة، إن من المفاهيم الخاطئة المنتشرة بين الناس، هو أن زيادة لزوجة الدم هي المسبب الأول للجلطات في القلب والدماغ.

وأوضح في تغريده عبر حسابه الرسمي على تويتر، أن المسبب الأول هو ارتفاع الكولسترول ثم التدخين ثم الضغوط النفسية والاجتماعية ثم الضغط والسكري.

وحذر استشاري أمراض القلب من الاقتصار على وجبة واحدة ثقيلة يومياً، مؤكدًا أن ذلك يزيد احتمالية حدوث الضغط والسمنة، مشيرا إلى أن الصحيح هو توزيع الوجبات بكميات صغيرة منتشرة على مدار اليوم.