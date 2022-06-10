تنبيه مهم من «مكافحة المخدرات» للأسر

محمد بن مسعود - الدمام - شدد سليمان اللحيدان، مدير الدراسات والمعلومات في مكافحة المخدرات ، على دور الأسرة في التوعية ضد أخطار المخدرات، باعتبارها النواة الأولى لحماية النشء والمراهقين والشباب.

وحذر اللحيدان من خطورة تجاهل تقديم المعلومات للأطفال والأبناء واحتواءهم، بدلا من أن يحتويهم آخرون ويفدمون لهم معلومات مغلوطة عن المخدرات.

وتابع: “يجب على الأسرة عدم التهاون بنصح أبنائهم والحوار معهم بمعلومات عن المخدرات وبعض الأسر ترد بـ عبارة ” أخجل أن أقدم معلومة عن المخدرات لأبنائي لأنهم لن يتعرضون لها” وهذا غير صحيح”.

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وكانت هيئة الزكاة والضريبة والجمارك تمكنت، اليوم، من إحباط 3 محاولات لتهريب 302,255 ألف حبة كبتاجون بمنفذ الحديثة، عثر عليها مخبأة في إرساليات وبصحبة ركاب قادمون إلى المملكة عبر المنفذ.

وأوضحت الهيئة، أنه عند خضوع عدد من الإرساليات للإجراءات الجمركية والكشف عليها عبر التقنيات الأمنية والوسائل الحية “الكلاب البوليسية” عثر على تلك الكميات من حبوب الكبتاجون مخبأة بطرق مختلفة، حيث أوضحت أنه في المحاولة الأولى التي تم إحباطها، عثر على (261,630) حبة كبتاجون عثر عليها مخبأة داخل خزان وقود الشاحنة.