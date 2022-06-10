اللجنة الإسلامية للهلال الدولي تثمن تبرع المملكة لأفغانستان

محمد بن مسعود - الدمام - أشادت اللجنة الإسلامية للهلال الدولي ICIC إحدى المؤسسات المتخصصة لمنظمة التعاون الإسلامي، بإعلان حكومة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز التبرع السخي بقيمة 30 مليون دولار أميركي لدعم الصندوق الاستئماني الإنساني لأفغانستان، الذي يعمل تحت مظلة البنك الإسلامي للتنمية والأمانة العامة لمنظمة التعاون الإسلامي، وبالتعاون مع مركز الملك سلمان للأعمال الإنسانية والصندوق السعودي للتنمية .

وأكدت “اللجنة”، في بيانها الذي وردت إلى “الخليج 365” نسخةً منه، أن تبرع حكومة المملكة يأتي في سياق الجهود المتواصلة التي تبذلها من أجل تعزيز التضامن الإسلامي ونصرة قضايا العالم الإسلامي، ودعم العمل الإسلامي الإنساني المشترك لما فيه خير الأمة الإسلامية.

وثمنت اللجنة، في بيانها الإعلامي الصادر عقب إعلان التبرع، مشاركة مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية للخبرة الواسعة التي يتمتع بها ودور البنك الإسلامي للتنمية في خدمة دول المنظمة ودور الصندوق السعودي للتنمية.

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وأعلنت اللجنة باعتبارها الجهاز المتخصص في مجالات العمل الإنساني في منظمة التعاون الإسلامي عن قيامها بزيارة ميدانية لأفغانستان وتقييم الاحتياجات الإنسانية ووضع برنامج تنفيذي لها مع الجهات المعنية، واستعدادها لوضع قدراتها التشغيلية للتعاون في هذا الشأن مع الأجهزة المعنية للتخفيف من معاناة الشعب الأفغاني.

وأكدت ضرورة تضافر جهود جميع الدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي والمنظمات الإنسانية والمؤسسات المالية، من أجل الاقتداء بهذه المبادرات العظيمة والفعالة التي تواصل المملكة العربية السعودية القيام بها من أجل تقديم العون والمساعدة للمحتاجين لها في كل مكان بشكلٍ عام وأفغانستان بشكلٍ خاص.

وعبّرت اللجنة في ختام بيانها عن تقديرها للمملكة العربية السعودية لمواصلة دورها الكبير منذ أن دعت إلى عقد اجتماع استثنائي للمجلس الوزاري لدول منظمة التعاون الإسلامي لمناقشة الوضع الإنساني في أفغانستان؛ نظرًا لما يواجهه الشعب الأفغاني من أزمة إنسانية خطيرة وحاجة الملايين من الأفغان إلى مساعدات إنسانية عاجلة خوفاً من تفاقم الوضع السكاني في أفغانستان.