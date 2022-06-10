أمير منطقة الرياض يعزي آل عبدالله في وفاة والدته

محمد بن مسعود - الدمام - المناطق_واس
قدم صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن بندر بن عبدالعزيز أمير منطقة الرياض، تعازيه ومواساته لمعالي الشيخ محمد بن فهد آل عبدالله رئيس هيئة التحقيق والإدعاء العام سابقاً في وفاة والدته -رحمها الله -.
جاء ذلك خلال اتصال هاتفي أجراه سموه بمعاليه، أعرب فيه عن عزائه ومواساته، وسأل المولى – عز وجل – أن يتغمد الفقيدة بواسع رحمته، وأن يلهمهم الصبر والسلوان.
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