أمانة الشرقية تنفذ ورش تدريبية لرفع مؤشرات أعمال منصة “ممتثل”

محمد بن مسعود - الدمام - نفذت أمانة المنطقة الشرقية، (الإدارة العامة للامتثال) أمس الخميس، ورشة عمل تدريبية لأعمال منصة “ممتثل”، بالتنسيق مع وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان، استهدفت تدريب المراقبين الميدانين في البلديات، على أنواع ومسارات الرقابة وآلية تطويرها، بحضور مدربين مختصين من الوزارة، وذلك بمقر الأمانة والبلديات.

وأوضح مدير عام الإدارة العامة للامتثال بالأمانة الأستاذ عبد العزيز الشمري، إن الورشة التدريبية التي نفذت تأتي ضمن سلسلة من الورش التدريبة والتعريفية لأعمال منصة ” ممتثل” وطرق استخدامها، متضمنه شرح لمسارات الرقابة البلدية عبر المنصة؛ بهدف رفع مؤشرات الأداء وأتمتة العمل للمراقبين، ضمن أعمالها ورفع مؤشرات الزيارات على المنصة من خلال رفع نسبة الامتثال في المنشآت التجارية.

وأشار إلى أن الأمانة تعمل بخطة استراتيجية مع وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان، وفق توجيهات معالي أمين الشرقية المهندس فهد بن محمد الجبير، وبمتابعه من الوكلاء ورؤساء البلديات، وذلك لرفع نسبة الامتثال في المنشآت وتوعيه المراقبين وتدريبهم على المنصة ومستجداتها؛ كما تأتي ضمن الخطط الاستراتيجية مع وزاره الشؤون البلدية والقروية والإسكان لتطوير أداء عمل المراقبين على المنصة، مشيرا الى أنه تم تفعيل المنصة في عدد من أعمال الرقابة تتركز بالرقابة على الإجراءات الاحترازية المحدثة، والرقابة الصحية، ورقابة الأسواق، والرقابة على المباني.

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وأبان الشمري، بأن هناك أعمال رقابية مستحدثة تحت التفعيل، كالرقابة على السكن الجماعي والرقابة على التشوه البصري، والحفريات، منوها بأن من أهداف المنصة؛ نمذجة إجراءات الرقابة بجميع عملياتها وأنواعها على مستوى الأمانة، وتمكين البلديات من إعداد جميع عمليات أنواع الرقابة بمعايير مرنه، وتزويد متخذي القرار بمختلف مستوياتهم الإدارية بمؤشرات الأداء والتقارير التي تساعدهم في مراقبة وتطوير عمليات الرقابة، بالإضافة الى رفع كفاءة أداء عمليات الرقابة من خلال رقمنة جميع العمليات.