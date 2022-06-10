اخبار الخليج – المؤيد مترأساً الاجتماع.. مجلس إدارة مشاريع الأمل يناقش خطط وبرامج العام الجاري

محمد بن مسعود - الدمام - ترأس سعادة السيد أيمن بن توفيق المؤيد وزير شؤون الشباب والرياضة رئيس مجلس إدارة مشاريع الأمل، اجتماع مجلس إدارة مشاريع الأمل، الذراع الاستثمارية لصندوق الأمل وذلك عبر تقنية الاتصال المرئي عن بعد.
وفي بداية اللقاء رحب سعادة السيد أيمن بن توفيق المؤيد بأعضاء مشاريع الأمل مشيدا بالجهود الكبيرة التي يبذلونها من أجل تنفيذ مبادرات وبرامج مشاريع الأمل مؤكدا على أهمية المرحلة المقبلة لدعم الشباب البحريني واستثماراته والعمل بكل جد من أجل ابراز مشاريع الشباب أمام المهتمين والمستثمرين.
ثم شرع المجتمعون في مناقشة النقاط المدرجة على جدول الاعمال حيث تم التصديق على جدول اعمال الاجتماع السابق، وتم اعتماد البيانات الإدارية والمالية، وناقش المجتمعون خطة مشاريع الأمل لعام 2022، واعتماد مؤشرات الأداء بالإضافة الى الموافقة على موازنة 2022.
وفي نهاية الاجتماع جدد سعادة السيد أيمن بن توفيق المؤيد شكره وتقديره الى أعضاء مشاريع الأمل مؤكدا على أهمية مواصلة العمل الجاد من أجل تنفيذ خطط وبرامج مشاريع الأمل للعام الجاري وتحقيق المزيد من النجاحات لمبادرات ومشاريع الأمل.
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