اخبار الخليج – وكيل شؤون البلديات: توقيع عقد إنشاء حديقة سند بقيمة تبلغ 164 ألف دينار

محمد بن مسعود - الدمام - أكد وكيل شؤون البلديات بوزارة الأشغال وشؤون البلديات والتخطيط العمراني المهندس الشيخ محمد بن أحمد آل خليفة على ترسية مجلس المناقصات والمزايدات مناقصة إنشاء حديقة سند مجمع 743 وذلك بقيمة تبلغ 164,050 دينار من أجل إنشاء حديقة متكاملة تخدم أهالي المنطقة ، مشيرا الى أنه تم توقيع العقد مع الشركة المنفذة للمشروع .

وأوضح «وكيل شؤون البلديات» أن مساحة الحديقة تبلغ حوالي2233 متر مربع، وتحتوي على عدة مكونات حيث تم توفير منطقة ألعاب بمساحة تصل إلى حوالي 336 متر مربع كما تحتوي على مجموعة من الألعاب الحديثة التي تتوافر فيها مواصفات الأمن والسلامة، إضافة الى تجهيزها بأرضية مطاطية ومظلة، وتوفير الإضاءات التي تعمل بالطاقة الشمسية.

وتابع «تحتوي الحديقة على مساحات خضراء تبلغ 613 متر مربع لزراعتها بأنواع متعددة من أشجار الظل، إلى جانب انشاء ملعب متعدد الاستخدامات تبلغ مساحته حوالي 263.98 متر مربع، وتوفير عدد من الجلسات العائلية المظللة».

وشدد « على أن الوزارة بتوجيه من سعادة وزير الأشغال وشؤون البلديات والتخطيط العمراني المهندس عصام بن عبدالله خلف ، ومتابعة منه ،تعمل وضمن استراتيجيتها على إنشاء الحدائق والمنتزهات للتنوع بين حدائقها من طابع خاص وتصميم حديث وكمتنفس خاص بالأطفال يتوفر فيه كافة المرافق الترفيهية والخدمية إلى جانب العناصر الجمالية بحيث تحقق نموذجاً مهماً في مجال السياحة العائلية من حيث توفير جميع الخدمات المتكاملة.

وأشار إلى أن الحدائق والمنتزهات العامة تعتبر من المشروعات المهمة والتي تعمل الوزارة على إنشائها لتكون مرافق عامة للتنزه والترفيه العائلي بما تحتويه من أماكن لممارسة الألعاب الرياضية وأماكن للعب الأطفال ومناطق للجلوس والاستراحات وغيرها من وسائل الترفيه.

وبين أن الوزارة حريصة ضمن خططها التنموية على زيادة الرقعة الخضراء وزياد نسبة التشجير لما تتركه من أثر حيوي ولما لها من دور مهم في الحفاظ على التوازن البيئي، مشيرا إلى إنشاء الحدائق العامة يحقق الأهداف في زيادة نسبة المساحات الخضراء والتشجير في المناطق.