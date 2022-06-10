“الحج والعمرة” تخفّض أسعار باقات حجاج الداخل قبل إغلاق باب التسجيل

محمد بن مسعود - الدمام - قرّرت وزارة الحج والعمرة، قبل يوم واحد من إغلاق المسار الإلكتروني، لتسجيل حجاج الداخل لمرسم الحج هذا العام، تخفيض أسعار باقات الشركات والمؤسسات خلال الحج. وجاءت الأسعار المعدلة بعد تخفيضها بواقع 13943 ريالاً لباقة أبراح مِنى، و11970 ريالاً لباقة الضيافة “خيام مطوّرة”، و9098 ريالاً لباقة الضيافة 2 “خيام عادية”. وأشارت الوزارة إلى أن الأسعار لا تشمل النقل البري أو الجوي من وإلى مكة المكرّمة. أخبار قد تهمك

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