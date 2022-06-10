اخبار الخليج – «الشعبة البرلمانية» تشارك في ندوة افتراضية حول «إطلاق المؤشرات الأولية للبرلمانات الديمقراطية»

محمد بن مسعود - الدمام - شاركت الشعبة البرلمانية في ندوة افتراضية يوم أمس (الخميس)، نظمها الاتحاد البرلماني الدولي حول إطلاق المؤشرات الأولية للبرلمانات الديمقراطية.

وتناولت الفعالية إطلاق النسخة الأولية من المؤشرات للبرلمانات الديمقراطية إلى المجتمع البرلماني، بما يشمل التعريف بالغرض من تلك المؤشرات ونطاقها واستخدامها في تقييم القدرة والأداء للبرلمانيين، حيث تتمحور مؤشرات البرلمانات الديمقراطية حول الخصائص المتفق عليها حسبما هي واردة في الهدف رقم 16 من أهداف التنمية.

وشارك في الفعالية سعادة الأستاذة هالة رمزي فايز عضو مجلس الشورى، ومن الأمانة العامة سعادة المستشار أسامة أحمد العصفور الأمين العام لمجلس الشورى، الدكتورة فوزية الجيب مستشار شؤون العلاقات والإعلام بمكتب معالي رئيس المجلس، السيدة فاتن العالي رئيس البحوث والدراسات، السيدة صفاء حسن رئيس العلاقات العامة والدولية، السيد محمد العجيمي باحث سياسي.

وخلال الندوة، تبادل المشاركون البرلمانيين الخبرات وأفضل الممارسات والتجارب المعمول بها في مختلف الدول، إلى جانب النقاش وتبادل الآراء حول المؤشرات المطروحة لرسم خارطة طريق تحقق جوانب تدفع نحو شراكة برلمانية مع الجمهور لتحقيق ما يصبو إليه الجميع.

كما تم التأكيد على إتاحة المؤشرات في شكل نسخة أولية، بهدف السماح بتجربة المؤشرات لمدة ستة أشهر لمعرفة كيفية عملها في الممارسة العملية لإتاحة الفرصة للبرلمانات لدراسة المؤشرات وأهميتها وقابليتها للاستخدام، حيث أخذت المؤشرات بعين الاعتبار خصوصيات البرلمانات في مختلف النظم السياسية والسياقات البرلمانية في جميع مراحل وضع المؤشرات.