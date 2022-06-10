محافظ الأحساء يستقبل رئيس جهاز الإرشاد والتوجيه بوزارة الحرس الوطني

محمد بن مسعود - الدمام - المناطق_المنطقة الشرقية استقبل صاحب السمو الملكي الأمير سعود بن طلال بن بدر بمكتبه بمقر المحافظة أمس، رئيس جهاز الإرشاد والتوجيه بوزارة الحرس الوطني الدكتور عبدالحكيم بن محمد العجلان، والوفد المرافق له. واستمع سموه لشرح عن جهاز الإرشاد والتوجيه بوزارة الحرس الوطني ومهام الجهاز في نشر التوعية. أخبار قد تهمك

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