شاهد.. حاج باكستاني في مطار إسلام أباد يقبل علم المملكة

محمد بن مسعود - الدمام - المناطق_متابعات وثّق مقطع فيديو لحاج باكستاني في مطار إسلام أباد وهو يقوم بتقبيل علم المملكة . وأظهر المقطع الرجل وهو ‬⁩يقبل العلم الموجود على كونتر الجوازات ضمن مبادرة ⁧‫طريق مكة‬⁩. وبيّن المقطع سؤال أحد الأشخاص له عن سبب تقبيلة للعلم، لير قائلاً :” لأنني أحب المملكة كثيرًا “، مصحوبًا بهذه الكلمات دموع التعبير عن مدى حبه لها . أخبار قد تهمك

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