انطلاق سباقات جائزة أذربيجان الكبرى للفورمولا 1

محمد بن مسعود - الدمام - المناطق_واس انطلقت في العاصمة الأذربيجانية باكو اليوم سباقات جائزة أذربيجان الكبرى السادسة للفورمولا 1، بمشاركة 10 فرق. وأفادت وكالة أذرتاج أن باكو تستضيف المسابقة على مدى يومين للمرة السادسة، حيث سيتسابق السائقون في حلبة باكو التي يبلغ طولها 6 كيلومترات.

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