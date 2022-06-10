تنفيذاً لتوجيهات القيادة.. السفير الدحيلان يدشن الرحلة الأولى لنقل الحجاج البنغلاديشييين عبر مبادرة طريق مكة

محمد بن مسعود - الدمام - المناطق_مكة دشن السفير عيسى بن يوسف الدحيلان، سفير المملكة في دكا، الرحلة الأولى للخطوط الجوية العربية السعودية لنقل الحجاج البنغلاديشيين عبر مبادرة طريق مكة. يأتي ذلك تنفيذًا لتوجيهات القيادة الرشيدة لخدمة ضيوف الرحمن. ولفتت السفارة السعودية في دكا إلى أنه سيتم استيعاب جميع الحجاج عبر المبادرة. من جانبه قدم السفير الدحيلان الشكر لجميع الجهات الحكومية المشاركة. أخبار قد تهمك

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