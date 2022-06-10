التعليم تعلن منح حافز شاغل الوظيفة التعليمية لهؤلاء.. مع إجازة أسبوع نهاية العام

محمد بن مسعود - الدمام - المناطق_متابعات
أعلنت إدارات التعليم، منح حافز شاغل الوظيفة التعليمية للمكلفين كليًا أو جزئيًا، والمكلفين بتدريس تخصص غير تخصصههم في المرحلة المتوسطة والثانوية للعام 1443.
وأقرت جواز منحهم إجازة أسبوع نهاية العام الدراسي بشكل لا يتعارض مع سير العملية التعليمية وتنفيذ كامل المهام الموكلة لهم.
وأوضحت أنه من المفترض حضورهم في يوم اختبار موادهم فقط والتصحيح ورصد الدرجات وتسليم كافة الأعمال.
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