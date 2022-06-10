ماذا يحدث لجسمك عند الاستلقاء بعد الأكل مباشرة؟

محمد بن مسعود - الدمام - المناطق_متابعات

يحذر الأطباء من خطورة النوم أو الاستلقاء مباشرة بعد تناول الطعام، بسبب التأثيرات السلبية لهذه العادة على صحة الجهاز الهضمي.

وتزداد خطورة هذه العادة السلبية، بالنسبة لمن يعانون من أمراض الجهاز الهضمي مثل ارتجاع المريء أو الحموضة، فينصح الأطباء بالانتظار لفترة زمنية قبل الاتكاء أو الاستلقاء.

وفي هذا السياق، أوضح الدكتور “بيتون بيركيم”، أخصائي أمراض الجهاز الهضمي المعتمد في معهد أمراض الجهاز الهضمي بجنوب كاليفورنيا، في تقرير أورده موقع Well+Good الصحي، أن النوم أو الاستلقاء بعد الأكل قد يؤدي إلى بعض الأعراض التي تؤثر على وظيفة الجهاز الهضمي.

وتشمل هذه الأعراض ما يلي:

– يرتد الطعام مرة أخرى بعد أن يكون قد بدأ يدخل إلى المعدة بعد المرور من المريء، وهذا يؤدي إلى خروج بعض أحماض المعدة التي قد تصل إلى الحلق، مما قد يؤدي إلى حدوث أعراض حرقة المعدة والارتجاع الحمضي.

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– بعض الأعراض تظهر في صورة شعور بالألم في الصدر والحرق وكذلك الطعم اللاذع في الفم وكثرة التجشؤ.

– يثير الارتجاع شعورا بتهيج مجرى الهواء ويؤدي إلى السعال والذي قد يحاكي بعض أعراض الربو الطفيفة.