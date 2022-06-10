روسيا تختبر لقاحًا جديدًا ضد جدري القرود

محمد بن مسعود - الدمام - وشدد الوزير الروسي على أهمية بذل جهود منسقة مع بلدان منظمة «شنغهاي» للتعاون بغية التصدي لتحديات جديدة. وأوضح أن إحدى المهام التي تطرح اليوم أمام مؤسسات الصحة في بلدان منظمة «شنغهاي» للتعاون هي اتخاذ مواقف منسّقة من رد الفعل على تحديات ومخاطر مثل فيروس جدري القردة. وقال في خطاب ألقاه في اجتماع وزراء الصحة بدول منظمة «شنغهاي»: «أعرب عن أملي بأن تساعد جهودنا المتبادلة في التطوير اللاحق لأجهزة الصحة في بلداننا». وجدري القرود بحسب منظمة الصحة العالمية، مرض فيروسي نادر حيواني المنشأ (يُنقل فيروسه من الحيوان إلى الإنسان)، وتماثل أعراض إصابة الإنسان به تلك التي يعاني منها المصابون بالجدري، ولكنّها أقلّ شدّة.

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