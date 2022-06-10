اخبار الخليج – في مشروع أطلقته بالمدرسة.. المعلمة «مروة» تُشجّع 120 طالباً على الإبداع والابتكار

محمد بن مسعود - الدمام - استطاعت معلمة اللغة العربية البحرينية مروة إبراهيم الكوهجي أن تشجع وتحفز 120 طالباً بالحلقة الثانية في مدرسة بدر الكبرى الابتدائية للبنين على الابتكار والتفكير الإبداعي، في أجواء من المتعة والتشويق، وذلك ضمن مشروعها الذي أطلقته بعنوان «المبتكر الصغير».

وقالت الكوهجي إنها تسعى من خلال هذا المشروع إلى اكتشاف المواهب العلمية، وتنمية قدرات المبتكرين، وصقل مهارات التفكير الإبداعي والناقد ومهارات القرن 21، وإذكاء روح التنافس بين الطلبة، وتأهيلهم لمواكبة متطلبات المستقبل على صعيد المساهمة بالمشروعات والبحوث العلمية النوعية الداعمة لجهود التنمية الشاملة المستدامة بمملكة البحرين والإقليم والعالم.

وأضافت أنها نفذت ورشة استعرضت فيها أهداف التنمية المستدامة، ودربت الطلاب على مهارة حل المشكلات، وإيجاد أفكار لابتكارات علمية وإبداعية مناسبة، وتحويلها إلى واقع ملموس، إضافةً إلى تنفيذ مسابقة طلابية كشفت عن آفاق إبداعية رائعة، وتم رصد هذه التجارب، للعناية بها بشكل علمي مدروس.

كما نفذ مركز «فاب لاب» لدعم الابتكارات في مملكة البحرين ورشة أخرى للطلبة، ركزت على الهدف رقم 11 من أهداف التنمية المستدامة وهو (مدن ومجتمعات محلية مستدامة)، حيث تمّ تحديد المشكلات التي تواجهها مدننا ومجتمعاتنا، وجرت المناقشة بين الطلبة لحلها.

وتتطلع المعلمة مروة إلى استمرارية العمل على هذا المشروع وتطويره على مدى السنوات المقبلة بما يتجاوز حدود المدرسة إلى مدارس أكثر في المملكة لاكتشاف المزيد من المواهب المتنوعة لدى الطلبة، وتطويرهم، وإيصالهم إلى المراكز التي تعنى بصقل قدراتهم وفق أسس علمية.