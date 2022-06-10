محمد بن مسعود - الدمام - استطاعت معلمة اللغة العربية البحرينية مروة إبراهيم الكوهجي أن تشجع وتحفز 120 طالباً بالحلقة الثانية في مدرسة بدر الكبرى الابتدائية للبنين على الابتكار والتفكير الإبداعي، في أجواء من المتعة والتشويق، وذلك ضمن مشروعها الذي أطلقته بعنوان «المبتكر الصغير».
وقالت الكوهجي إنها تسعى من خلال هذا المشروع إلى اكتشاف المواهب العلمية، وتنمية قدرات المبتكرين، وصقل مهارات التفكير الإبداعي والناقد ومهارات القرن 21، وإذكاء روح التنافس بين الطلبة، وتأهيلهم لمواكبة متطلبات المستقبل على صعيد المساهمة بالمشروعات والبحوث العلمية النوعية الداعمة لجهود التنمية الشاملة المستدامة بمملكة البحرين والإقليم والعالم.
وأضافت أنها نفذت ورشة استعرضت فيها أهداف التنمية المستدامة، ودربت الطلاب على مهارة حل المشكلات، وإيجاد أفكار لابتكارات علمية وإبداعية مناسبة، وتحويلها إلى واقع ملموس، إضافةً إلى تنفيذ مسابقة طلابية كشفت عن آفاق إبداعية رائعة، وتم رصد هذه التجارب، للعناية بها بشكل علمي مدروس.
كما نفذ مركز «فاب لاب» لدعم الابتكارات في مملكة البحرين ورشة أخرى للطلبة، ركزت على الهدف رقم 11 من أهداف التنمية المستدامة وهو (مدن ومجتمعات محلية مستدامة)، حيث تمّ تحديد المشكلات التي تواجهها مدننا ومجتمعاتنا، وجرت المناقشة بين الطلبة لحلها.
وتتطلع المعلمة مروة إلى استمرارية العمل على هذا المشروع وتطويره على مدى السنوات المقبلة بما يتجاوز حدود المدرسة إلى مدارس أكثر في المملكة لاكتشاف المزيد من المواهب المتنوعة لدى الطلبة، وتطويرهم، وإيصالهم إلى المراكز التي تعنى بصقل قدراتهم وفق أسس علمية.
قد يهمك أيضاً :-
- اخبار الخليج - في اجتماع «التربية» مع الأمم المتحدة.. مشاورات وطنية استعداداً لقمة تحوّل التعليم بنيويورك
- أزمة ومطالب بحملة إقالات.. منتخب مصر يدخل “النفق المظلم”
- افتتاح أول جسر سريع بين روسيا والصين
- افتتاح أول جسر سريع بين روسيا والصين
- تنبيه هام من سفارة المملكة في أستراليا
كانت هذه تفاصيل خبر اخبار الخليج – في مشروع أطلقته بالمدرسة.. المعلمة «مروة» تُشجّع 120 طالباً على الإبداع والابتكار لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة سبق اﻹلكترونية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.