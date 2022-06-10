تنبيه هام من سفارة المملكة في أستراليا

محمد بن مسعود - الدمام - المناطق_متابعات
أعلت سفارة المملكة لدى أستراليا، إنها ستكون مغلقة يوم الإثنين المقبل بمناسبة عيد ميلاد الملكة إليزابيث الثانية، وستستأنف العمل يوم الثلاثاء المقبل.
وذكرت السفارة في تغريدة لها على موقع “تويتر” أنها تود التنويه بتوقفها عن العمل بمناسبة إجازة ميلاد الملكة إليزابيث الثانية، يوم الإثنين ( ١٤ ذو القعدة ١٤٤٣هـ الموافق ١٣ يونيو ٢٠٢٢م).
وأضافت السفارة أنها سوف تستأنف العمل يوم الثلاثاء (١٥ ذو القعدة ١٤٤٣هـ الموافق ١٤ يونيو ٢٠٢٢م).
وأشارت إلى أنه في الحالات الطارئة يمكن التواصل على أرقام هواتف الطوارئ.
يُذكر أن الملكة اليزابيث الثانية احتفلت منذ أيام، بالعيد البلاتيني لجلوسها على العرش (70 عاما)، في احتفالات ضخمة بلندن استمرت لعدة أيام.
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