تراجع أسعار النفط.. وخام «برنت» يسجل 122 دولاراً للبرميل

محمد بن مسعود - الدمام - المناطق_متابعات
واصلت أسعار النفط تراجعها، اليوم الجمعة، لكنها ظلت قريبة من أعلى مستوياتها في ثلاثة أشهر، إذ فاقت المخاوف حيال إجراءات الإغلاق الجديدة لمكافحة “كوفيد-19” في شنغهاي تأثير الطلب القوي على الوقود في الولايات المتحدة، أكبر مستهلك في العالم.
وانخفضت العقود الآجلة لخام برنت تسليم أغسطس 77 سنتا، أو 0.6%، إلى 122.30 دولار للبرميل بعد تراجعها 0.4% في اليوم السابق.
وهبط خام غرب تكساس الوسيط الأميركي لشهر يوليو 72 سنتا، أو 0.6%، إلى 120.79 دولار للبرميل بعد أن انخفض 0.5% أمس الخميس.
ومع ذلك، يتجه خام برنت لتسجيل مكاسب للأسبوع الرابع على التوالي، بينما يتجه الخام الأميركي صوب تسجيل الزيادة الأسبوعية السابعة على التوالي.
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