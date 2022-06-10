زلزالان يضربان مقاطعة سيتشوان الصينية

محمد بن مسعود - الدمام - المناطق_متابعات
ضرب زلزالان اليوم، مدينة ماركانغ بولاية آبا في مقاطعة سيتشوان جنوب غربي الصين.
وأفاد المركز الوطني الصيني لشبكات الزلازل، أن زلزالاً بقوة 5.8 درجات ضرب مدينة ماركانغ بولاية آبا عند الساعة 00:03 اليوم (بتوقيت بكين)، تلاه زلزال آخر بقوة 6.0 درجات عند الساعة 1:28 من منتصف الليل.
وأوضحت مديرية الطوارئ في مقاطعة سيتشوان أنه لم ترد أنباء عن سقوط ضحايا بشرية أو أضرار مادية جراء الزلزالين، مشيرة إلى أن عمليات الإغاثة من الكوارث جارية بطريقة منظمة.
وفعّلت المقاطعة حالة الاستجابة الطارئة من المستوى الثالث لمواجهة تداعيات الزلزال، وأُرسِل أكثر من 750 شخصًا من مديرية الإطفاء إلى مركز الزلزال،فيما تم تفعيل الاستجابة الوطنية للطوارئ من المستوى الرابع في الصين.
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